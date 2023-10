Giovanni Luigi Navicello è autore del libro “Dannati e condannati. Welcome to Sarajevo” pubblicato da Cairo Editore.

Il protagonista è un giovane che vive sul confine della Basilicata negli anni 90. Matteo Lovici riceve la chiamata per la leva obbligatoria. Lui è un pacifista, non vorrebbe andare e non vorrebbe sparare, ma sa che se non lo facesse perderebbe il posto in polizia “ereditato” da suo padre. Così parte e, dopo un mese al centro di addestramento reclute di Orvieto, passa ai lancieri di Montebello dove viene promosso caporale. In poco tempo Matteo si accorge che impartire ordini gli piace e che qualcosa dentro di lui sta cambiando. Perciò decide di tentare il concorso per ufficiale che supera brillantemente. Nel ’96 il tenente Lovoci salpa da Brindisi, a bordo della San Giorgio per la Bosnia, in “missione di pace” convinto di tornare in Italia col suo plotone al completo. Ma non sarà così.

Ascolta l’intervista all’autore