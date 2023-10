WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il socio amministratore di Redbird e patron del Milan, Gerry Cardinale, ha ricevuto a Washington un riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italiano e che sostiene programmi educativi e formativi per i giovani. Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza, da Jimmy Pitaro, presidente di Espn. Durante il gala per il 48^ anniversario della Fondazione, al quale erano presenti, tra gli altri, il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill, dalla platea si è sentito un “Forza Milan”, immediatamente replicato dal patron rossonero aprendo il suo discorso di ringraziamento.

