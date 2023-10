Ritorno in campo per il Volley Femminile

Di Eleonora Rovelli

Un nuovo inizio per le nostre squadre lombarde, il volley femminile è ripartito lo scorso weekend con il derby di Milano che ha visto uscire dal campo vittoriosa l’Allianz Vero volley Milano trascinata da un’effervescente Paola Egonu, con un netto 3- 0 su Uyba Volley Busto Arsizio guidata in panchina da Julio Velasco. Subito un altro scontro di altissimo livello tra le lombarde di Trasportipesanti Casalmaggiore e il volley Bergamo 1991, con la vittoria per 3-2 delle bergamasche.

Cede invece per 3-0 l’Itas Trentino in casa delle pantere del Prosecco Doc Imoco Conegliano, mentre trionfano le ragazze della Savino del bene Scandicci davanti al pubblico di casa vincendo 3-0 contro il Bisonte Firenze. Concedono qualcosa di troppo le ragazze di Pesaro del Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che solo al tie-break lasciano spazio alla Roma Volley Club che vince per 3-2, stessa sorte per il Wash4green Pinerolo e l’Honda Oliviero S. Bernardo Cuneo, dove quest’ultime chiudono il match per 3-2.

Concludiamo con il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor gorgonzola Novara, che vede le novaresi imporsi in trasferta per 3-0.