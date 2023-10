Incendio in un appartamento di Mozzate, due ustionati gravi

Due uomini di circa 50 e 20 anni sono rimasti ustionati in maniera grave nell’incendio di un appartamento nel primo pomeriggio di oggi in via Castiglioni, nel centro di Mozzate, nella Bassa Comasca. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell’abitazione dei due, probabilmente in cucina, al piano terreno di un edificio a due piani, e si sono poi propagate negli appartamenti confinanti. Tra i vicini sono stati soccorsi una mamma di 29 anni con il bimbo di soli 18 giorni con lievi sintomi di intossicazione da fumo: entrambi sono stati precauzionalmente trasportati in ospedale. I due feriti hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado in varie parti, dal volto all’addome e sono stati trasportati in elicottero uno al Niguarda di Milano e uno all’ospedale di Legnano, in codice rosso. Accertamenti sono stati disposti dai vigili del fuoco per stabilire le cause dell’incendio.