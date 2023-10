Prima razzia negli spogliatoi e poi al bingo, arrestati ladri specializzati in Brianza

I Carabinieri di Monza hanno arrestato due uomini, residenti in provincia e già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato. Le indagini dei militari dell’arma hanno evidenziato come i due uomini, seguendo un preciso modus operandi, si recavano in palestre, piscine e centri sportivi della Brianza per rubare beni di valore dagli armadietti degli spogliatoi. Uno dei due aspettava in auto, sempre differente e a noleggio, mentre il secondo entrava nella struttura e sottoscrivendo un “accesso di prova” andava dritto negli spogliatoi, dove scassinava gli armadietti. Il bottino erano i portafogli dei clienti delle strutture, ai quali venivano asportati contanti e carte di credito, subito utilizzati in sale slot, bingo o negozi della zona. I carabinieri hanno analizzato le registrazioni delle telecamere di sicurezza dei centri sportivi, degli atm, tracciati gps delle auto ed intercettato i telefoni riuscendo a ricostruire e a ricondurre ai due uomini oltre 10 furti, per un danno di circa 3mila euro. I due uomini sono stati trasferiti in carcere.