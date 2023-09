ROMA (ITALPRESS) – “Per noi è stata una grande sfida collaborare, partecipare e dare un contributo fattivo a Prénatal in questa iniziativa perché Generazione G vuole essere un progetto concreto che dà un aiuto alle famiglie”. Lo ha detto Caterina Tonini, ceo di Havas, in occasione della presentazione del progetto Generazione G per i 60 anni di Prénatal.

xl3/mgg/gsl