Albero cade in via Filzi, bloccata la linea tranviaria

A Milano in via Fabio Filzi intorno alle 3 della scorsa notte, durante il temporale, è caduto un albero e ha tranciato i fili del tram, causando il blocco della linea tranviaria. Danneggiate anche alcune auto. Numerose le chiamate di soccorso alla centrale operativa.

Durante la notte, il violento temporale ha scaricato oltre “60 mm d’acqua in tre ore” spiega l’assessore Marco Granelli. Si lavora al sottopassaggio di via Negrotto “completamente allagato – ha comunicato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli – con più di 2 metri d’acqua”. Allagati anche i sottopassi di via Silla e in via Gogne, con una situazione critica per la viabilità che però in quelle zone non registra volumi molto alti.