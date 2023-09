Sala: “Farò un’ordinanza sulla chiusura anticipata dei dehors”

Sulla chiusura dei dehors a mezzanotte “l’intenzione è quella di fare un’ordinanza prima del regolamento che si discuterà in Consiglio. Ovviamente non è una regola che per definizione va applicata a tutta la città ma in alcune zone, sia in funzione di quello che rileviamo in termini di disturbo alla quiete pubblica e di rumore, sia anche in termini di quanto i cittadini si fanno sentire con noi”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine degli Stato Generali della Cultura organizzato dal Sole 24 Ore. “Proveremo con questa misura, nessuno oggettivamente ha la bacchetta magica e sa se misure del genere possono essere risolutive, rimane il fatto che bisogna provare, e che in particolare nell’area di Porta Venezia che indicavo ieri, dove le proteste dei cittadini sono molto consistenti” ha poi spiegato Sala.