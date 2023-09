Sala: “Chiederò a Salvini di avere più autovelox in città”

Ieri a Milano c’è stato un altro grave incidente stradale dove è stata coinvolta una donna in bicicletta. “Devo dire che sono ovviamente addolorato e molto preoccupato. Ne ha parlato anche ieri il ministro Salvini, stiamo cercando di coordinare le agende per vederci a Roma e discutere. Non è solo la ciclabilità ovviamente ma la coesistenza di varie modalità di mobilità” ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine del Forum della Cultura. Il sindaco ha poi aggiunto di essere “molto convinto e sarà una richiesta che farò al ministro che è il caso che si mettano un po’ di autovelox in città. Si dibatte sul limite dei 30 all’ora, ed è un dibattito serio, ma tanto molti non rispettano nemmeno i 50 all’ora”. Sempre ieri il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, aveva detto di aspettare il “sindaco Sala quando vuole per parlare di Olimpiadi, metropolitane e biciclette”. Salvini ha sottolineato che “è chiaro che Milano è una città straordinaria, la più bella del mondo, la mia, alla quale sono legato, ma è una città piccola, è stretta e non ha i vialoni di Parigi o le ciclovie del Trentino – ha continuato il ministro – ne parlerò con il sindaco perché le vite vanno al di là del colore politico”.