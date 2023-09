Le Frecce Tricolori a Milano per il centenario dell’Aeronautica Militare

Questa mattina le Frecce Tricolori sono passate sopra Palazzo Pirelli, dove si trova l’Aula del Consiglio regionale, e intorno a Palazzo Lombardia per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare in Lombardia. La mattinata è cominciata con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci del Pirellone, con la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del generale Francesco Vestito, comandante della 1a Regione Aerea di Milano. A Palazzo Pirelli si terrà una mostra che, attraverso pannelli tematici, tavole grafiche e video, ripercorre questi primi cento anni di storia dell’Aeronautica con uno sguardo sul futuro. “L’Aeronautica Militare – ha sottolineato Romani durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative – ha deciso di ‘regalare’ il tricolore a Milano e alla Lombardia. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Milano e sul Pirellone lunedì prossimo, infatti, sarà un omaggio alla nostra Regione“. “Il sorvolo della città di Milano delle nostre Frecce Tricolori, a ridosso del recente open day dell’Aeroporto Militare di Linate e di altri eventi celebrativi, rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica Militare vuole tributare a un territorio e, soprattutto, a una comunità cui è storicamente e fortemente legata” ha spiegato il colonnello Maurizio Daniele, Capo Ufficio Affari Generali del Comando 1a Regione Aerea Milano, sottolineando che si tratterà di un’altra occasione per celebrare il centenario e “far conoscere una Forza Armata dinamica, utile al Paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica”.

Foto Copertina di Andrea Cherchi.