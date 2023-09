Giovane denuncia una violenza sessuale a Milano

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata ieri mattina all’alba a Milano da un coetaneo che si è offerto di aiutarla mentre lei si trovava in strada in stato confusionale. A soccorrere la giovane, originaria di El Salvador, sono stati gli agenti della volante del Commissariato Ticinese, dopo aver ricevuto una chiamata per una donna aggredita. Alle 6.45 circa sono intervenuti in Alzaia Naviglio grande. Qui hanno trovato la ragazza e un 18enne di origini egiziane, ora indagato a piede libero per violenza sessuale. La giovane è stata trasportata alla centro antiviolenza della Mangiagalli, dove è ricoverata in attesa dell’esito degli accertamenti.