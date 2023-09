Slitta la mozione sulle carriere alias in Consiglio Regionale

Slitta la mozione sulle carriere alias, che doveva essere discussa nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 12 settembre. “Ma non c’è nessun passo indietro” spiega il consigliere regionale di Fdi Giacomo Zamperini, primo firmatario del testo che ha creato polemiche tra le opposizioni. La mozione, sottoscritta da una ventina di consiglieri regionali della Lega e di Fdi insieme a Luca Ferrazzi della Lista Moratti, ma da cui ha preso le distanze Forza Italia, invita la giunta a chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale di effettuare una ricognizione su quante scuole medie e licei abbiano adottato la carriera alias e a impegnarsi affinché sia inviata una circolare in cui “si rammenti la necessità di rispettare la normativa vigente” visto che “non esiste alcun fondamento giuridico che consenta alle scuole di nominare gli alunni in base al genere da loro scelto”.

A suscitare la polemica, in particolare, è stato l’invio di una mail ad alcuni istituti scolastici da parte del consigliere di Fdi Pietro Macconi in cui si parla di “giusta preoccupazione nelle famiglie” per “un’innaturale ideologia volta alla fluidità di genere”.

La mozione non sarà discussa il 12 settembre, per concedere tutta la mattinata al dibattito sulla proposta di referendum sulla sanità pubblica sposata anche dalle minoranze. La maggior parte delle mozioni in calendario, compresa quella sulle carriere alias, sarà discussa la settimana successiva. “È evidente – attacca la consigliera del M5s Paola Pizzighini – che la mozione di Fdi fosse talmente discriminatoria e talmente scritta male, al punto da spingere anche il resto della maggioranza a vergognarsene”.