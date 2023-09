Rapina a Sainz, Sala: “La sicurezza è un problema ovunque”

Sulla sicurezza “c’è da lavorare, dopodiché ogni cosa che succede a Milano è enfatizzata all’ennesima potenza, ciononostante c’è da lavorare”: così il sindaco Beppe Sala a margine del Forum Italo Saudita sugli investimenti in merito al tema sicurezza in città dopo anche la rapina al pilota di Formula 1 Carlos Sainz ieri in pieno centro.

“Ormai non credo che sia un tema di percezione della realtà, la sicurezza è un problema, bisogna e continueremo a lavorare – ha aggiunto Sala -Qualche idea per rafforzare il sistema ce l’ho già, e sono all’opera con i miei. Ovviamente deve essere un rapporto collaborativo, con Questura e Prefettura. A chi gli chiedeva se la città sia ‘meno sicura’ rispetto al passato il sindaco ha risposto che “è il mondo che è meno sicuro rispetto al passato”. “Basta vedere cosa succede in tutte le città del mondo, ma se non si capiscono le cause per come tutto ciò avviene si fa un errore – ha affermato -. Io non credo alla sola repressione, credo certamente che bisogna controllare e reprimere” ma “non è sufficiente”.