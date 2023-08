SASSARI (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti tra le campagne di Nulvi e Tergu, nel sassarese, non lontano dal nuraghe Alvu, per un incendio di vegetazione. Il rogo è stato spento. In supporto alle squadre è intervenuto un Canadair della flotta del Corpo nazionale.

mgg/ (Fonte video: profilo twitter Vigili del fuoco)