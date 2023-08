Si tuffa nel lago a Como, gravissimo un ragazzo di 19 anni

È stato portato in codice rosso e in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Como un ragazzo di 19 anni che ieri si è tuffato nelle acque del lago in città, al Tempio Voltiano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari insieme ai vigili del fuoco, che hanno recuperato il giovane, rimasto a lungo sott’acqua, con l’elicottero. In quella zona la balneazione è vietata ma sono in tanti a immergersi. Lo scorso 13 agosto, nello stesso punto, si era inabissato un ragazzo di 19 anni di origine nordafricana e residente nel Milanese. Portato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stato recuperato nelle acque del lago a Como, è morto il giorno dopo.