Maxi rissa a Bergamo con 150 ragazzi, 7 denunciati

La questura di Bergamo ha denunciato sette persone, di cui quattro minorenni, per rissa aggravata per quanto avvenuto domenica pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo, dove tre giovanissimi sono rimasti feriti con escoriazioni e contusioni varie. Nessuno è grave. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato la maxi rissa avrebbe coinvolto circa 150 ragazzi di varie nazionalità, che si sono affrontati con bastoni e spranghe, prima nella zona di Porta Nuova e poi alla stazione ferroviaria. Coinvolti ragazzi soprattutto tra i 14 e i 18 anni, bergamaschi e italiani di origini marocchine, tunisine, senegalesi ed egiziane, la maggior parte dei quali giunti in città da paesi della provincia proprio con il treno. Secondo quanto ricostruito si sarebbe trattato di una spedizione punitiva organizzata sui social e degenerata sulle strade di Bergamo. Venerdì è previsto un Comitato ordine e sicurezza in Prefettura.