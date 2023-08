Il consigliere regionale sul Cammino di Santiago, il racconto di Ivan Rota

“E’ la quarta volta per me ma ogni cammino ha la sua particolarità perché rappresenta lo stato d’animo con cui lo affronti”. Ivan Rota, consigliere regionale di Lombardia Migliore, la formazione di Letizia Moratti, anche quest’anno è impegnato a percorrere il cammino di Santiago. Un’esperienza, racconta, che fa assaporare il gusto della libertà, della spiritualità e della ricerca interiore.

E’ sempre e comunque “un’esperienza di incontro”. Rota si ferma un attimo per raccontarci come sia importante, secondo lui, staccare completamente dai fardelli e dalle frenesie quotidiane per immergersi in una dimensione del tutto diversa.

“Sono sempre esperienze che mi hanno personalmente arricchito perché ti rendi conto dei valori che sono importanti al di là di quelli effimeri che ci travolgono nella quotidianità. E’ un cammino che consiglio per ritrovarsi un po’ e nel 2017, quando avevamo accompagnato, con un gruppo di amici, una ragazza disabile, avevo raccolto tutto in un libro, “Ritrovarsi sul cammino”, perché questo è un modo di incontrarsi con se stessi, con persone mai viste prima, è una modalità che ti riporta alle cose essenziali”.

Ecco il racconto del cammino dalla voce dello stesso Ivan Rota.

Non sarà l’ultima volta, racconta Rota, perché quando andrà in pensione ha in mente di prendere un aereo per Santiago e fare a ritroso il cammino verso casa, a Palazzago, in provincia di Bergamo. “Anche se dovessi impiegarci tre mesi”.