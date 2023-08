Scivola dal materassino e annega nel lago di Como

Un uomo di 32 anni di origine peruviana è morto sabato pomeriggio nel Lago di Como, di fronte alla frazione Onno di Oliveto Lario (Lecco), quasi al confine con Valbrona (Como). In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane – che pare non sapesse nuotare – era in acqua con alcuni connazionali, fra cui il fratello e la compagna, quando è scivolato dal materassino con cui sembra stesse cercando di raggiungerne un altro alla deriva. L’uomo ha iniziato ad annaspare chiedendo aiuto, ma è poi scomparso in acqua. Vano il tentativo di salvataggio da parte di un altro bagnante. Sono stati mobilitati elisoccorso, ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato a dieci metri di profondità.