“Questa mattina alle 6.10 agenti della Polizia Locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo, hanno dato l’allarme, posizionandosi attorno al Duomo. Scesi sono stati, identificati e fermati: sono francesi. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l’imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta” sono le parole del post FB dell’ Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Milano Marco Granelli. I due ragazzi francesi di 18 e 20 anni, non avrebbero alcun legame a gruppi organizzati di climbers ma sono praticanti amatoriali di parkour. Non aveva addosso né bombolette, né paracadute e il oro unico scopo, parrebbe, era quello di pubblicare la loro bravata sui social, in particolare Instagram.