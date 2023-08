Cade con l’auto in una scarpata e muore nel Lecchese

Un uomo di 79 anni di Costa Masnaga (Lecco), ha perso la vita precipitando per 60 metri con la sua auto in una scarpata, sulle montagne della Valvarrone, in provincia di Lecco, e finendo nel greto del torrente Varrone. L’incidente è avvenuto ieri sera a Premana, in località Gèbio, lungo la strada agro-silvo-pastorale che da Giabbio, la zona industriale del paese, conduce nella valle dei Forni e poi in Varrone. L’uomo, proprietario di un’abitazione di montagna in zona, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e precipitando nel torrente. Niente da fare per il conducente. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e portata a valle.