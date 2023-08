Tassa sugli extraprofitti: le banche crollano in Borsa. Male anche le piazze europee

La mossa a sorpresa del Governo Meloni che tassa gli extra profitti delle banche viene subito scontata dai titoli in borsa. Il ministro Salvini ha presentato la decisione, infilata all’ultimo momento nell’ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, come “utile per ridurre le tasse e aumentare il fondo per i mutui”. Affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%) ma soffrono tutte le quotate a Piazza Affari. Intesa Sanpaolo cede il 7,2%, Unicredit il 5,9%, Mps il 6,4%, Finco il 5,49%, Mediolanum il 4,9%, Mediobanca il 3,37% e Banca Generali il 2,84 per cento. Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 “eccede per almeno il 3%” il valore dell’esercizio 2021. Alla conferenza stampa dopo il Cdm era prevista anche la presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti il quale però non si è presentato. Un’assenza diventata un giallo: curioso che il ministro dell’Economia non si presenti davanti alla stampa per spiegare una misura così rilevante. Le borse europee sono tutte in calo dopo che l’Italia ha sorpreso gli investitori con una nuova tassa sugli utili bancari. L’indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,3% in avvio delle contrattazioni mentre Milano apriva in calo dello 0,5%, Parigi dello 0,67% , Londra dello 0,25% e Francoforte dello 0,52 per cento. Ora Milano ha ampliato il ribasso all’1,5% ma è arrivata a toccare un calo del 2 per cento mentre le banche venivano sommerse dagli ordini in vendita “Consideriamo questa tassa sostanzialmente negativa per le banche sia per l’impatto sul capitale e sugli utili che sulcosto di equity delle azioni bancarie” commentano gli analisti di Citigroup. “Detto questo, finora le banche hanno avuto un anno forte data la rete i margini di interesse aumentano grazie ai tassi più elevati, quindi è il momento di un sano consolidamento” aggiunge però un analista di Julius Baer.