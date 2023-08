LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Soccorso alpino e speleologico siciliano e 82° Csar dell’Aeronautica militare sono intervenuti a Lampedusa per recuperare alcuni migranti bloccati da quasi 48 ore, dopo il naufragio della loro imbarcazione, su una scogliera ai piedi di una parete verticale alta più di 100 metri nella zona di Cala ponente.

Vista l’impossibilità di operare via mare a causa delle avverse condizioni meteo, il Soccorso alpino ha a sua volta chiesto il supporto dell’Aeronautica. I tecnici del Sass e dell’Aeronautica si sono calati col verricello e hanno imbarcato per prime sei donne per sbarcarle all’aeroporto dell’isola.

mgg/ (Fonte video: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)