Si cala in un torrente senza adeguata attrezzatura, salvato escursionista in Valtellina

Un uomo di 56 anni della provincia di Lodi si è calato in un torrente senza l’adeguata attrezzatura e si è ferito, rimanendo bloccato nel torrente Rogna. L’intervento di salvataggio è durato circa due ore, dalle 13 fino alle 15. Un’imprudenza, da parte dell’ escursionista lombardo, che ha mobilitato un’imponente macchina dei soccorsi. Le squadre del Soccorso alpino fluviale del Comando di Sondrio dei vigili del fuoco sono state allertate per la persona bloccata e ferita nel torrente Rogna, nel territorio comunale di Poggiridenti, in Valtellina. Sul posto anche squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di Finanza, carabinieri e 118 con ambulanza.