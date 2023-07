Incidente sull’autostrada A8 questa mattina intorno alle 9. Un camion frigorifero ha sfondato i new jersey sull’Autolaghi fra Lainate e lo svincolo A8 e A9, andando nella carreggiata opposta, dove ha investito almeno due mezzi.

Sul posto vigili del fuoco, polstrada e118. Tre persone sono rimaste ferite. Il più grave è un uomo di 37 anni, che è stato portato in codice rosso al Niguarda di Milano, mentre un uomo di 45 anni è stato portato al Sant’Anna di Como e una donna di sessanta all’ospedale di Legnano in codice giallo. Il camion stava viaggiando in direzione Milano quando ha saltato la carreggiata. Dopo circa mezz’ora in direzione Milano è stata riaperta una corsia.