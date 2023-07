Positiva alle benzodiazepine la ragazza che ha denunciato per violenza sessuale il figlio di La Russa

E’ risultata positiva alle benzodiazepine, ma non si sa se solo in quantità compatibile con l’uso abituale di tranquillanti su prescrizione medica, o in quantità superiore da fare ipotizzare che sia stata “stordita”, la 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, ora indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di violenza sessuale. Da quanto si è saputo le analisi effettuate alla Mangiagalli, l’ospedale dove la giovane si è recata dopo la presunta violenza, hanno rilevato presenza di cocaina e di benzodiazepine dovute ai tranquillanti che lei ha detto di prendere. Sul punto verranno fatti accertamenti per capire l’esatta quantità di sostanze che la giovane aveva in corpo. Inoltre gli inquirenti e gli investigatori stanno analizzando il contenuto del telefono della ragazza, dell’amico di Leonardo che, secondo la denuncia della 22enne, sarebbe stato uno dei dj della serata e avrebbe pure lui abusato di lei e non risulta al momento indagato.