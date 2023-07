MILANO (ITALPRESS) – “Esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017. Allora la sinistra la sconfiggemmo davvero, non a parole”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della sera, riferendosi all’alleanza tra popolari, liberali e conservatori europei. “Conosco le dinamiche dell’Unione e quelle dei partiti europei, visto che sono vicepresidente del Ppe dal 2002. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il cantiere è aperto. Bisogna lavorare” aggiunge. “Chiunque conosca le dinamiche europee sa che il Ppe non si alleerebbe mai con Alternative fùr Deutschland e con Marine Le Pen – dice ancora -. Sono partiti anti-europei che hanno nei loro programmi posizioni incompatibili con le nostre. La politica è soprattutto condivisione di valori. Basta leggere i programmi di quei partiti estremisti”. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it