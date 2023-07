Due donne travolte da un’ondata di grandine

Due donne sono state travolte da una ondata di fango e grandine che ha sfondato la porta di casa, a Senna Comasco. E’ successo la scorsa notte- Dopo le 4 è iniziata la violentissima grandinata. Le donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state colte all’improvviso mentre erano a letto dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari che hanno portato le due donne in stato di ipotermia all’ospedale Sant’Anna. La prognosi per la madre, ora al pronto soccorso, è riservata mentre la figlia, che era in uno stato maggiore di ipotermia, si trova in terapia intensiva. La grandinata ha causato fortissimi danni in tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine e sottopassi e per rami caduti o pericolanti e per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni