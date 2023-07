Rubano portafoglio sulle scale della M3 Montenapoleone, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato per rapina aggravata in concorso due cittadini rumeni di 19 anni e 33 anni, e quest’ultimo, già con precedenti, anche per lesioni aggravate. Gli agenti stavano transitando in via dei Giardini, quando hanno notato uscire dalle scale della metropolitana M3 Montenapoleone due cittadini stranieri che verificavano il contenuto di un portafoglio. Immediata la decisone di controllarli ma i due, dopo averli spintonati gli agenti, si sono dati alla fuga. Una poliziotta, con l’ausilio di un cittadino che transitava a bordo di uno scooter, è riuscita a bloccare il 33enne, il quale ha opposto resistenza al fermo e, nel tentativo di divincolarsi, le ha provocato una lussazione al dito mignolo della mano destra giudicata poi guaribile in 25 giorni. Il secondo, invece, dopo un breve inseguimento, è stato fermato. Gli agenti hanno poi recuperato il portafoglio che era stato lanciato in strada dai due durante la fuga ed hanno contattato l’ignaro proprietario. Dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno accertato che poco prima del controllo, i due cittadini rumeni avevano rubato, con destrezza, il portafoglio alla vittima mentre stava salendo le scale di uscita della metropolitana. Il 33enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 19enne a quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.