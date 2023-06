Sequestro per circa 5 milioni e ordinanza cautelare per 68 persone a Cassano allo Ionio e in altri centri del Cosentino. È il risultato dell’operazione dei Carabinieri, delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di Roma. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, tra l’altro, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle finalità mafiose.

