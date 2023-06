Caro affitti, Maran: “Serve un fondo per il sostegno alle locazioni”

“Il tema del caro affitti non è solamente locale, perché non accade solo a Milano ma anche perché le soluzioni non sono solo milanesi e l’Italia è uno dei pochi paesi a non avere un fondo a sostegno degli affitti e questo andrebbe previsto quanto prima anche perché è l’unica soluzione di breve periodo”. Lo ha detto Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, a margine dell’incontro “Casa e bottega: limiti e opportunità di vivere e lavorare a Milano”, organizzato da Anama Milano, l’associazione degli agenti immobiliari di Confesercenti, tenutasi questa mattina presso Confesercenti. “Il tema affitti è al centro delle nostre azioni al punto che abbiamo fatto una vera e propria strategia dell’abitare. E’ in corso in questo momento tra le associazioni di categoria il rinnovo del canone concordato che può essere uno dei modi per cercare di calmierare la crescita dei prezzi nei prossimi 12 mesi, quindi speriamo che si trovi un buon accordo e che si riesca finalmente a farlo funzionare. Tutti stanno lavorando in quest’ottica, dai piccoli proprietari ai sindacati degli inquilini”, ha concluso l’assessore.