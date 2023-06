In Lombardia tempo instabile e temperature in calo

Non solo a Milano, ma sulla Lombardia in generale sole e caldo lasceranno presto il posto a una perturbazione che porterà temporali e rovesci, dapprima sui rilievi e poi anche in pianura, fino a venerdì 30 giugno. Lo comunica il Servizio meteorologico di Arpa Lombardia che, per i prossimi giorni, prevede tempo instabile e temperature in calo, anche se oggi il termometro toccherà ancora punte di 35° C in alcune zone della pianura. Le piogge, che da domani interesseranno in parte i rilievi portando un calo termico in pianura, venerdì saranno più diffuse e intense su tutta la regione. Venerdì sarà anche la giornata più fresca con massime a Milano tra 25 e 29°C. Le minime caleranno ulteriormente sabato 1 luglio con valori tra i 15 e 19° C. Le condizioni meteorologiche in arrivo favoriranno il progressivo rientro delle concentrazioni di ozono che ieri, 26 giugno, hanno fatto registrare superamenti della soglia di informazione dei 180 microgrammi/metrocubo in molte stazioni lombarde.