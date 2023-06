Un bambino di tre anni è investito da un’auto sulle strisce pedonali questa mattina in via Bertolazzi alla periferia est di Milano. Il bambino ha riportato un lieve trauma al viso ed è stato portato alla clinica De Marchi. Non è grave. Ancora non è chiaro se stesse camminando a piedi o se fosse sul seggiolino della bicicletta della madre. Il conducente dell’auto si è fermato per i soccorsi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Milano