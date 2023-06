I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un 44enne monzese, indagato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, nei confronti della ex compagna e anche della nuova fidanzata. L’ex, tra l’altro, è affetta da tumore e lui ha minacciato più volte di impedirle ad accedere alle cure, se non avesse partecipato alle videochiamate erotiche con altre persone. La donna, che poi ha avuto la forza di allontanarsi da casa, era stata obbligata a dormire sul balcone e senza coperte.

A distanza di poco tempo, anche una seconda donna è caduta vittima dei comportamenti dell’indagato. In particolare lo scorso mese di maggio l’uomo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al rifiuto della compagna di assecondare i desideri sessuali, ha cercato di abusare di lei; la vittima, terrorizzata, si è rifugiata nel bagno per sfuggire all’uomo che nel frattempo aveva deciso di abbattere la porta con un martello pneumatico. A salvare la donna è stato il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Il Gip sulla base delle dichiarazioni delle vittime, ha rilevato, a proposito dell’indole violenta dell’uomo, “abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione ed assoggettamento e atti di violenza sessuale”.