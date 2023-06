Trenord, sciopero fino alle 17

Sciopero in corso in Lombardia fino alle 17 di oggi per i lavoratori di Trenord. L’agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali, potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sui collegamenti Malpensa T2-Milano Cadorna e S50 Malpensa T2-Stabio. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero ma alcuni treni in partenza fino alle 17 potrebbero essere cancellati. “Siamo solidali con i lavoratori Trenord – commenta il capogruppo M5s Lombardia Nicola Di Marco – ma soprattutto con le ragioni che li hanno costretti allo sciopero. Comprendiamo i disagi dei cittadini, ma la situazione è diventata insostenibile sia per chi viaggia sia per chi lavora”. Secondo il pentastellato negli ultimi anni “l’azienda non ha saputo migliorare i propri indici di puntualità e ha portato avanti scelte che altro non hanno fatto che peggiorare il servizio”, con la Regione Lombardia che, a sua detta, dovrebbe “prendere atto che il management aziendale è totalmente da rifondare e fare ciò che avrebbe già dovuto fare: governare il servizio pubblico di trasporto locale – conclude – garantendo un servizio puntuale e di una qualità all’altezza delle esigenze dei cittadini lombardi”.