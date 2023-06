“Pride. Più che mai” ed una foto che lo ritrae davanti ad una 500 con carrozzeria arcobaleno e fiori. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Instagram si prepara in vista della parata della Milano Pride di domani. Gli scorsi anni, alla vigilia della manifestazione per i dirtti Lgbtq+ il sindaco aveva condiviso di volta in volta foto diverse, sempre in sostegno al Pride: dalla foto sulla poltrona rossa con calzini arcobaleno in vista a quella con la camicia bianca decorata con un grande taschino sempre arcobaleno.