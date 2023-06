Anziana in bicicletta investita da un’auto a Milano, è grave

Un’anziana che stava attraversando la strada in bicicletta, a Milano, è stata investita da un’auto e ora si trova ricoverata all’ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Soltanto ieri una 60enne in bicicletta è stata travolta in città da una betoniera ed è morta poco dopo in ospedale. E’ accaduto alle 11.30 in via Domodossola: secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale la ciclista, di 83 anni, è stata travolta da un’automobilista che si è poi fermato a prestarle aiuto. Trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo, è stata ricoverata in codice rosso. Un altro investimento di un ciclista è avvenuto a Segrate (Milano), dove un uomo di 40 anni è stato travolto in via San Bovio. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano.