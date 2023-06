“Troppo neri”, storie di vita di migranti

In libreria con Feltrinelli “Troppo neri” di Saverio Tommasi, con reportage fotografico di Francesco Malavolta.

C’è una sola regola fra gli immigrati in partenza: “Non si inizia mai un viaggio insieme a un congiunto”. Troppo rischioso per due fratelli, per un fratello e una sorella, impensabile per un marito e una moglie. Per questo i congiunti si separano prima della partenza, dandosi appuntamento solo all’arrivo, raccontandosi delle bugie a cui fingono di credere, pur sapendo che probabilmente non si rivedranno mai più.

In Italia solo il 16% degli immigrati è salvato dalle navi delle Ong.



Scardinando i luoghi comuni, così come fa sempre nel suo lavoro di giornalista, e senza mai perdere tenerezza o lucidità, Saverio Tommasi, giornalista e autore di reportage, racconta alcune di queste storie vere, drammatiche ma anche piene di vita e di speranza, insieme al fotogiornalista Francesco Malavolta, che accompagna queste narrazioni con le sue fotografie intense, frutto di molti anni di lavoro in viaggio per il mondo.



Ascolta l’intervista a Saverio Tommasi