Operaio muore schiacciato da un camion

Un operaio di 54 anni, di Calcinate, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio in una cava per l’estrazione di ghiaia di Calcinate (Bg), in via Monte Misma. Attorno alle 18, per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio è stato schiacciato da un camion mentre era al lavoro nella cava e stava pulendo il cassone di un altro mezzo pesante. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e Ats Bergamo.