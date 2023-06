“La posizione della Campania è che non solo non intendiamo accettare nessuna riduzione di classi, scuole e personale, ma che bisogna dare ancora più risorse per le scuole del sud”. Lo afferma il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che parla a margine dell’incontro con i sindaci e i presidi delle scuole della Campania.

xc9/pc/gtr