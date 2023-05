Prof aggredita ad Abbiategrasso, 16enne arrestato per tentato omicidio

E’ stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell’istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano). Lo studente era piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Paolo, dove gli hanno anche medicato le ferite superficiali all’avambraccio che si è inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la docente 51enne Elisabetta Condò. I medici parlano di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l’aggressione contro la professoressa. La convalida del provvedimento è attesa per domani.