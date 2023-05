“La riapertura del Terminal T2 segna la ripartenza a pieno regime anche dell’aeroporto di Malpensa, confermando la centralità e la strategicità dello scalo Lombardo. Perché Malpensa è un punto di riferimento soprattutto per i flussi internazionali e perché questo è ciò che vuole il territorio, che ha bisogno di sviluppare la propria economia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della riapertura del Terminal T2 dell’aeroporto di Malpensa.“L’aeroporto di Malpensa – ha proseguito il presidente – è strategico per tutto il bacino padano e deve ritornare a volare sempre più in alto con le proprie ali senza che nessuno cerchi di tarpargliele”. “La ristrutturazione del Terminal T2 inoltre – ha concluso Fontana – rappresenta il modello di sviluppo sostenibile come lo intendiamo noi, in grado di mettere insieme il rispetto dell’ambiente da un lato e quello dell’economia dall’altro, non quello che vorrebbe imporci una certa parte di Europa”. Nello specifico, al check-in un’area sarà dedicata al self bag drop, grazie a nuovi macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia anche senza l’assistenza del personale di terra. Inoltre, l’area dei controlli di sicurezza è stata completamente ristrutturata e presenta un layout più funzionale. Infine, grazie all’installazione di nuove linee automatizzate di ultima generazione, verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passeggeri. A partire da domani lo scalo si prepara ad affrontare la prima stagione estiva dopo tre anni. All’inaugurazione hanno preso parte anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, il Presidente di Enac Pierluigi Di Palma, il country manager per l’Italia di EasyJet Lorenzo Lagorio e l’Amministratore delegato di Sea Milan Airports Armando Brunini.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ha affermato: “Non possiamo che essere felici per questo ritorno alla vita di questo terminal. Il tempo non è trascorso invano perché abbiamo seguito i lavori e questo terminal sarà diverso, non sarà una semplice riapertura. Dal punto di vista della sostenibilità è stato fatto un grande passo avanti. Quindi apre un nuovo aeroporto sulla sua base storica, che è un simbolo dell’ attrattività di Milano e della Lombardia ed è qualcosa su cui noi ci stiamo impegnando quotidianamente. Questo territorio ha la necessità di essere aperto, internazionale e attrattivo e noi stiamo continuando a lavorare per rilanciarlo. Su questo lavoriamo e per questo ringraziamo EasyJet che da 25 anni sono qui è che invitiamo a continuare a investire e a credere nella nostra meravigliosa città e nel nostro meraviglioso territorio”.