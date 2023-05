Rock Targato Italia, aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Si parte con la nuova edizione di Rock Targato Italia, organizzata dall’associazione

culturale Generazione Europea e promossa dall’ufficio stampa Divinazione Milano.

La storica rassegna è stata il trampolino di lancio, tra ospiti e artisti in gara di numerosi artisti, inventando la scena rock italiana. Alcuni nomi? Litfiba, Timoria Omar Pedrini, Subsonica, Marlene Kuntz, Ligabue, Vibrazioni, Giulio Casale, Estra, Zibba, Francesco Renga, Moda di Andrea Chimenti, gli Scisma di Benvegnù, Radiofiera, Ritmo Tribale, Casino Royale, Pino Scotto e tantissimi altri… L’obiettivo principale è dare agli artisti emergenti la possibilità di mettersi in luce e di entrare in contatto con il cuore pulsante della scena musicale italiana: discografia, mondo della comunicazione, social, concerti, e incontrare importanti professionisti e operatori del settore.

La partecipazione è gratuita e per iscriversi bastano pochi semplici passaggi. Visitando il sito di Rock targato Italia (www.rocktargatoitalia.it) si noterà uno spazio “iscrizioni al contest”: gli artisti dovranno solo compilare il modulo che si aprirà e inviare il video con due canzoni suonate dal vivo.

Sono diversi e molteplici i premi in palio per i protagonisti della rassegna, alcuni dei quali decretati dal pubblico e altri assegnati da una giuria qualificata di addetti ai lavori. Migliore Performance, Migliori Testi, Premio Stefano Ronzani (Premio Empatia). Inoltre, segnaliamo il Gran Premio Rock Targato Italia 2023, un riconoscimento importante: si tratta di una campagna di promozione e comunicazione a livello nazionale per un periodo di 5 mesi in collaborazione con L’Ufficio Stampa Divinazione Milano. Ricapitolando: ottima musica, l’opportunità di confrontarsi con una comunità fatta di addetti ai lavori, artisti e grandi appassionati, un’esperienza umana e artistica importante, una vetrina per ampliare gli orizzonti della propria arte e la possibilità di vincere fantastici premi. Rock Targato Italia, crea la possibilità per gli artisti di esibirsi nel corso degli eventi davanti a un pubblico speciale, composto di addetti ai lavori, professionisti provenienti da tutte le competenze della filiera, tra etichette discografiche, agenzie di booking, management e uffici stampa. Questo è il contest, questo è Rock Targato Italia.