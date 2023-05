Bloccata con manganellate, tre vigili indagati a Milano

Tre agenti della Polizia locale di Milano sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura con l’accusa di lesioni aggravate anche dall’abuso della pubblica funzione per il presunto pestaggio con manganellate, anche in testa, e calci su una donna transessuale di 42 anni del 24 maggio, in zona Bocconi, ripreso da video amatoriali. Nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Giancarla Serafini, non è stato indagato un quarto agente, una donna, che non ha preso parte alle presunte violenze. La 42enne ha presentato denuncia per lesioni anche aggravate dalla discriminazione, tortura e minacce gravi.