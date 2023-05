In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, è uscito il libro “In viaggio con Manzoni – I luoghi della sua vita e dei Promessi sposi (Ed Rizzoli) di Gianluca Barbera. Un viaggio alla scoperta di Alessandro Manzoni e del suo mondo reale e letterario: i luoghi in cui ha vissuto e quelli, meravigliosamente descritti, in cui ha ambientato il suo capolavoro. Gianluca Barbera collabora con le pagine culturali de “il Giornale” e de ilsole24ore.com. Ha lavorato per anni in campo editoriale e ha pubblicato racconti su riviste e in antologie, oltre a diversi romanzi

