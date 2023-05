Requiem per la quercia centenaria abbattuta a Milano

“Lo scorso 13 aprile l’albero più maestoso della foresta della Goccia, l’antica Quercia che da un secolo cresceva all’ombra dei gasometri, è stata abbattuta per lasciar spazio al nuovo campus del Politecnico. Era un bellissimo albero. Era e resta un simbolo” scrive in un comunicato il comitato La Goccia.

“Invece – forse proprio perché era un simbolo – è stata abbattuta in fretta e furia, sacrificata sull’altare di uno sviluppo che conosciamo fin troppo bene e che continua protervamente e insensatamente a incentrarsi sul cemento e sul consumo di suolo; era stato lanciato un appello agli attori di questa triste vicenda – Politecnico, Comune di Milano, architetti dello Studio Piano, Garante del Verde – perché, come insegnano centinaia di esempi nel mondo di architettura rispettosa della natura, si rivedesse il progetto in modo da includere e abbracciare la Quercia, invece di annientarla”.

“Diciamo basta al consumo di alberi e di suolo, partecipando al funerale della quercia madre della goccia e dei 67 alberi suoi compagni abbattuti il 13 aprile scorso per far posto al nuovo campus del Politecnico alla Bovisa” scrive in una nota il gruppo di cittadinanza attiva “ForestaMI e poi DimenticaMI?”.

Un Requiem per la quercia centenaria abbattuta nell’area della Goccia a Milano. L’evento si terrà sabato alle 16 in piazza della Scala, per iniziativa del comitato “La Goccia”, sostenuta da altre associazioni e gruppi di cittadini attivi.