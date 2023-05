Un picnic da record contro lo spreco di cibo

Un picnic da guinness che attraverserà la città organizzato per i giovani dai giovani il prossimo 18 giugno e una staffetta virtuale tra Milano e Napoli lanciata dal Ministro Plenipotenziario Stefano Gatti. Si è aperto con l’annuncio di queste due iniziative che coinvolgeranno giovani e città a livello nazionale e internazionale, il Forum del cibo “La Food Policy di Milano per il futuro della città”, evento che fino al 13 maggio vedrà oltre trenta appuntamenti e più di sessanta soggetti coinvolti per parlare di politiche alimentari sostenibili a Milano.

“Una delle eredità di Expo è certamente la Food Policy cittadina che coinvolge sempre di più tutta la città in un’azione corale, concreta, diffusa e partecipata: una politica pubblica capace di promuovere un sistema alimentare sostenibile al servizio della promozione della salute, capace di superare le disuguaglianze in una logica redistributiva e cooperativa” ha sottolineato la Vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo

Ed è proprio nell’ambito di questo progetto che il prossimo 18 giugno sarà organizzato un grande picnic aperto alla città che vedrà analoghi eventi in diverse altre città europee. Una giornata divertente per promuovere il dibattito sui temi della lotta allo spreco, della valorizzazione delle tipicità locali e stagionali, del riduzione delle emissioni, delle scelte in campo alimentare più rispettose per il clima e per l’ambiente.

Oggi il Forum del Cibo prosegue con una giornata dedicata agli Hub di quartiere e alle azioni contro lo spreco alimentare. Appuntamento alle 14.30 in via Pantano 9 presso la sede di Assolombarda per l’evento ‘Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare: da progetto pilota a politica di successo’.