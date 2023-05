Quindicenne a tutta velocità sul suv dei genitori, inseguito si schianta

Ha sottratto il suv ai genitori, ignari, e si è messo a sfrecciare in centro a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo: quando la polizia locale lo ha intercettato ha tentato la fuga, raggiungendo anche i 150 chilometri orari fino a schiantarsi contro un altro mezzo e a farlo ribaltare. Alla guida, illeso, c’era un ragazzino di 15 anni. L’auto era tra l’altro senza assicurazione. La polizia locale ha diramato il video dell’inseguimento: sembrano scene di un film, tra sorpassi azzardati e manovre pericolose. Al quindicenne è stata comminata una multa di 7.500 euro, mentre i genitori sono stati denunciati per mancata vigilanza di minore. Sequestrato invece il suv.