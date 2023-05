Piantedosi, più agenti a Milano

Dopo l’ultima brutale violenza sessuale in Stazione Centrale, a Milano verrà potenziato il personale della Polizia. Lo dice, in una intervista a Il Giorno, il ministro dell’Interno Piantedosi. Il responsabile del Viminale ha detto anche che sta lavorando con il garante della privacy per introdurre i software di riconoscimento facciale nei sistemi di videosorveglianza. Piantedosi sarà a Milano il prossimo 10 maggio per affrontare il tema sicurezza; incontro sollecitato dal sindaco Beppe Sala. Intanto resta in carcere il 27 enne marocchino accusato della violenza alla turista francese, di origine marocchina, aggredita prima all’esterno e poi in un ascensore della stazione. Lo ha deciso il gip accogliendo la richiesta del pm. Le telecamere hanno ripreso praticamente tutte le fasi dello stupro e le immagini inchiodano l’uomo.