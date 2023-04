Baby gang a Pavia, arrestati sei adolescenti

Sono accusati di aver messo a segno cinque rapine, nello scorso gennaio, nel centro storico di Pavia ai danni di loro coetanei. Sei minorenni, tra i 14 e i 16 anni, sono stati arrestati oggi in un’operazione congiunta dei carabinieri e della squadra mobile di Pavia . L’indagine ha smantellato una baby gang che metteva a segno i suoi colpi nelle vie e nelle piazze del cuore di Pavia. Decisive, ai fini dell’indagine, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e diverse testimonianze. Oltre ai fatti contestati a gennaio, i rapinatori in erba sarebbero gli stessi che hanno preso di mira altri adolescenti anche nei giorni scorsi. Il fenomeno delle baby gang sta destando particolare allarme a Pavia per il moltiplicarsi dei casi. Un quattordicenne, per esempio, è stato aggredito e rapinato due volte nel giro di cinque giorni.