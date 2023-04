Omicidio a Milano: un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate la scorsa notte, in casa. Lo comunica la Polizia. L’uomo, la cui identità ancora non è nota, sarebbe stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare in via dei Panigarola 8, nel quartiere Corvetto, alla periferia sud-est della città. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei medici intervenuti sul posto. Sul caso indaga la Squadra mobile.